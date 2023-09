Victorie de noaptea minții. Becali își bate joc de fotbal și câștigă cu 5-2! Caramavrov scrie despre ciudățeniile unei echipe cu jucători peste valoarea campionatului

Deja fotbalul nu mai e fotbal, ci cu totul altceva. Poți schimba trei jucători la pauză, poți schimba sisteme, poți pune fundaș central un băiat care e de meserie mijlocaș defensiv, poți juca fără vârf clasic a doua repriză după ce ai jucat cu vârf clasic în prima parte, că tot câștigi la scor.

Ce ne mai trebuie tactici, ce ne mai trebuie antrenor principal, ce ne mai trebuie posturi? FCSB a demonstrat că poate juca și în haos, că e nevoie doar de talentul unor jucători precum Olaru, Florinel Coman și chiar Octavian Popescu, pentru a îngenunchea pe teren propriu echipa cu cea mai bună defensivă până la acest joc. Îi dai 5 goluri de nu le vede nici mama uriașului Ninaj sau tatăl lui Denis Ciobotariu.

Mă gândesc că taică-su a fost derutat complet de surprizele adversarilor de duminică seara și n-a știut cum să reacționeze. Ce naiba, ăștia au băgat un fundaș central care nu e fundaș central. Ce pana mea, au scos vârful de atac. Și Ciobotariu senior se tot întreba și se tot întreba, în timp ce echipa lui, defensiva lui betonată, lua gol după gol și se întrecea în gafe.

La 2-5 cu CFR, era blat, nu-i așa?

Dacă Sepsi ar fi jucat în halul ăsta împotriva CFR-ului, am fi auzit din toate părțile acuzații de blat. Acum, e vorba doar de valoare, nu? O fi, am și zis-o mai sus, FCSB are câțiva jucători supervaloroși. Dacă ar fi și pregătiți de un antrenor experimentat, așezați cum trebuie și scutiți de umilințele din fiecare etapă, probabil că echipa asta ar fi câștigat câteva titluri în ultimii ani. Așa, o va comite, probabil, nenea Becali și în campiontul ăsta, cum a comis-o și la finalul sezonului precedent în decisivul cu Farul.

Și apropo de antrenori, Pintilii și Charalambous par două entități diferite, se ridică la goluri aproape în același timp, dar se bucură separat, chiar e greu de înțeles cum colaborează. Și, apropo, cum fac schimbările? Asta e o glumă, că știm foarte bine cum le fac.

Și revenind la valoarea jucătorilor, FCSB are în echipă doi mijlocași foarte buni, Șut și Olaru. De ce nu sunt ei titulari la națională e greu de explicat. Ambii își fac treaba excelent, trag bine la poartă, al doilea are niște execuții fenomenale, e și marcator, și pasator. Dacă nu îi băgăm pe cei mai buni, atunci ce pretenții să mai avem de la evoluțiile tricolorilor? Ne cramponăm în acest Marius Marin, care nu știe decât să distrugă, să închidă, să blocheze, dar nimic creator, mai nimic ofensiv... Și am închis parnteza.

Așadar, concluzionând după acest meci ciudat de la Sfântu Gheorghe: Becali distruge tot ce știm noi despre fotbal, ignorând ce se joacă în campionatele puternice, ignorând principii și sisteme și, cu toate acestea, câștigă cu 5-2 în fața antrenorului pe care îl credeam un mare tactician. Aiuritor!