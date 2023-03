”Victoria nu poate fi pusă la îndoială”. Laszlo Balint jubilează, după ce a bătut FCSB-ul

După 1-1 la pauză, UTA a fost la înălțime, a dominat partea secundă și a înscris de două ori în poarta vicecampioanei, reușind una dintre surprizele etapei.

Tehnicianul s-a arătat mulțumit de evoluția elevilor săi și spune că victoria arădenilor nu poate fi pusă la îndoială.

Laszlo Balint: ”Mergem pe încrederea pe care ne-o dă acest rezultat”

„Avem mult până departe. Cred că mai degrabă este o victorie crucială pentru moralul și încrederea noastră. Am demonstrat de ce suntem capabili, am jucat împotriva celor mai bune echipe din campionat săptămâna asta. Mergem și la Craiova, care se înscrie în plutonul echipelor care se bat acolo la câștigarea trofeelor.

Cred eu că, atât cu Farul, cât și cu CFR și mai ales astăzi, am demonstrat că suntem, valoric, mult peste locul nostru din clasament. Felicitări băieților, au abordat meciul extraordinar, chiar dacă în prima repriză am avut momente în care, poate, am fost puțin crispați. E pe undeva normal, dar în repriza a doua am demonstrat că merităm să câștigăm acest meci și consider că victoria nu poate fi pusă la îndoială.

Sunt trei puncte foarte importante, pentru că demonstrăm că putem să fim și eficienți. Eram, practic, cu capul sub apă și aveam nevoie ca de oxigen de această victorie. Așa aș fi spus indiferent de adversarul pe care l-am întâlnit. Mai avem un meci pe care o să-l tratăm la fel, pentru noi importante sunt punctele. Mergem cu încrederea pe care ne-o dă acest rezultat, că putem să venim cu punct sau puncte și de la Craiova”, a spus Laszlo Balint.

Antrenorul a fost întrebat dacă meciul cu Universitatea Craiova, din următoarea etapă, are o încărcătură specială pentru el, având în vedere că a pregătit echipa din Bănie la începutul acestui sezon și a fost înlocuit după doar câteva meciuri cu Mirel Rădoi: ”A fost o experiență pentru mine, în acest moment eu sunt antrenor la UTA și motivația mea este sută la sută să facem punctele necesare pentru a ne atinge obiectivul. Pe asta mă concentrez, nu am un alt gând colateral, să spunem. Mă concentrez sută la sută pe treaba noastră”.

FCSB, învinsă la Arad! Vicecampioana rămâne pe locul trei

S-a terminat 3-1, iar UTA Arad a obținut un succes care îi permite, din nou, să spere la salvarea de la retrogradare. Echipa lui Laszlo Balint a urcat pe locul 14, cu 27 de puncte, peste FC Argeș, care are un meci mai puțin, cel cu Universitatea Craiova.

FCSB a ratat șansa de a se apropia de lider și rămâne pe locul trei, cu 54 de puncte, la două puncte în fața Rapidului, o altă echipă care s-a încurcat în această etapă (0-1 cu Hermannstadt).

În ultima etapă, FCSB va juca ”acasă” cu Sepsi, în timp ce UTA Arad se va deplasa la Craiova, pentru duelul cu Universitatea.

Foto / Sport Pictures