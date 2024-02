Rapid București a început perfect anul, cu o victorie în fața celor de la FCU Craiova, scor 4-3. Au urmat alte patru câștiguri: 2-1 vs. Dinamo, 2-1 vs. Oțelul, 1-0 vs. CFR Cluj și 2-0 vs. FC Hermannstadt.

Victor Angelescu trage o concluzie cu privire la forma Rapidului

După 26 de etape disputate în Superliga și, implicit, în urma celor cinci victorii consecutive, Rapid București a trecut pe a doua poziție în clasament cu 48 de puncte.

Giuleștenii se apropie cu pași repezi de liderul FCSB, care s-a împotmolit cu ”U” Cluj în ultima rundă, scor 0-0

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a reliefat faptul că echipa pregătită de Cristiano Bergodi se află la ”turație maximă” și că giuleștenii au manifestat o evoluție bună în ultimele jocuri.

”Suntem la turație maximă. Am arătat foarte bine în ultimele meciuri. Și cu CFR Cluj am jucat un meci bun. Cred că suntem aproape de 75%-80%”, a spus Victor Angelescu, potrivit DigiSport.

Rapid ironizează acuzele lui Gigi Becali: ”Îmi vine să râd”

Gigi Becali a vorbit recent la televiziunea DigiSport și a ținut să puncteze faptul că ar fi primit informații cu privire la o ”omenie” realizată între Rapid București și FC Hermannstadt, prin care giuleștenii au ieșit victorioși.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a discutat despre acuzele lui Gigi Becali și a scos la lumină faptul că nu ia în serios ce spune patronul rivalilor, remarcând că a rămas șocat și că i-a venit să râdă când a auzit declarațiile latifundiarului din Pipera.

