Victor Angelescu îi dă replica lui Șumudică după ce antrenorul a susținut că nu e dorit la Rapid

Acționarul majoritar al giuleștenilor a subliniat că actualul antrenor al „alb-vișiniilor” va rămâne pe banca Rapidului cel puțin până la finalul sezonului regulat.

„Văd că se vehiculează prin presă tot felul de nume, Laszlo Balint, Adi Mutu, Marius Șumudică, se spune că am avea o listă cu 5 nume. Eu am tot spus că până la finalul sezonului regulat, când vom trage linie și vom analiza ce s-a întâmplat, nu se pune problema să-l schimbăm pe Miță Iosif.

Și nu avem nicio listă, nu am discutat cu nimeni. Suntem un club serios, ce am spus asta am făcut. Mai avem trei meciuri, poate că echipa face 6,7, 9 puncte. Suntem în obiectiv, cum să ne gândim acum la schimbarea antrenorului? Poate nu o vom face nici după ultima etapă din sezonul regulat.

A, dacă echipa pierde aceste meciuri, dacă vedem că o ia la vale, da, atunci, normal că e posibil să-l schimbăm, dar acum nu se pune problema! Normal că e presiune pe Miță Iosif, că nu a mai câștigat de 8 meciuri.

Angelescu: „Șumudică nu are de ce să se simtă jignit!”

Nu intru în astfel de discuții cu nimeni. Pe mine nu mă sperie și nici nu poate să mă forțeze nimeni să fac ceva! Șumudică nu are de ce să se simtă jignit sau să se supere că nu l-am contactat. Pentru că nu am discutat cu nimeni.

Știu că Rapid este un club atractiv, iar Balint, Mutu, Șumudică sunt antrenori buni, dar nu vom decide nimic până după aceste ultime meciuri din sezonul regulat. Avem mâine meci greu cu Dinamo, care nu mai e echipa ce tot lua bătaie și încasa multe goluri. Le-au venit jucători, s-au mai omogenizat, va fi o partidă foarte dificilă”, a spus Victor Angelescu, potrivit gsp.ro.

Rapid primește vizita lui Dinamo, sâmbătă (26 februarie), de la ora 20:30, în epata 28 din Liga 1. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.