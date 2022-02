Șumudică, sunat de conducerea Rapidului! Mesajul ferm transmis de oficialii giuleșteni: „Domnul Angelescu a decis!”

Antrenorul de 50 de ani a susținut că cel care nu-l vrea la Rapid este chiar principalul acționar al clubului: Victor Angelescu.

„Până ieri când am primit de la Nico nu mă sunase nimeni de la Rapid. M-a sunat ieri de vreo două-trei ori, am avut niște probleme, nu am putut să-i răspund.

Mi-a explicat băiatul ce s-a întâmplat, că nu sunt dorit la Rapid în momentul de față, că el a făcut o listă de cinci antrenori, dintre care a spus: 'eu în minutul unu l-aș pune pe Șumudică, pentru că am lucrat cu el și cred că e cel mai bun dintre cei cinci', lucru confirmat și de Săpunaru, care a lucrat în Turcia cu mine.

Dar primii care am fost pe listă am fost excluși de domnul Angelescu. Există un război rece între mine și Angelescu, probabil supărat pe unele declarații pe care eu le-am făcut”, a spus Șumudică la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport!”

Șumudică este liber de contract după despărțirea din această iarnă de Yeni Malatyaspor, ultima clasată din campionatul Turciei.

Doar trei victorii și trei egaluri a obținut Marius Șumudică în cele 16 meciuri petrecute pe banca lui Malatya.