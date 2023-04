Verdict de la Comisia de Recurs pentru Hanca și Vînă, care au cerut 7,5 milioane de euro de la Universitatea Craiova

Hanca și Vînă au cerut despăgubiri în valoare totală de 7,5 milioane de euro de la Universitatea Craiova (2,5 pentru primul și 5 pentru al doilea), după ce au fost trimiși de Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor de la acel moment, să se antreneze separat de echipă, în noiembrie 2022. Cei doi au considerat că nu li s-a respectat contractul, motiv pentru care s-au îndreptat către comisii.

Comisia de Recurs a respins solicitările lui Sergiu Hanca și Ionuț Vînă

După ce au pierdut la Comisia de Soluționare a Litigiilor, Hanca și Vînă nu au avut câștig de cauză nici la Comisia de Recurs, care a respins astăzi solicitările celor doi. Jucătorii Universității Craiova au acum posibilitatea de a merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în termen de 21 de zile.

"HANCA SERGIU CĂTĂLIN vs. U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare – CU MAJORITATE: Respinge recursurile formulate de părți ca nefondate. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 zile de la comunicare. Pronunțată la data de 13.04.2023 în ședință nepublică, la sediul LPF. OPINIE SEPARATĂ: Admite recursul formulat de jucătorul Hanca Sergiu Cătălin. Respinge recursul formulat de U Craiova 1948 Club Sportiv SA.

VÎNĂ IONUȚ DANIEL vs. U CRAIOVA 1948 CLUB SPORTIV SA – Încetare raporturi contractuale și pretenții financiare – CU MAJORITATE: Respinge recursurile formulate de părți ca nefondate. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS în termen de 21 zile de la comunicare. Pronunțată la data de 13.04.2023 în ședință nepublică, la sediul LPF. OPINIE SEPARATĂ: Admite recursul formulat de jucătorul Vînă Ionuț Daniel. Respinge recursul formulat de U Craiova 1948 Club Sportiv SA", se arată pe site-ul LPF.

Sergiu Hanca are 16 meciuri și un gol la Universitate Craiova în acest sezon. A jucat ultima oară contra lui FCSB (1-1), pe 18 martie.

De partea cealaltă, Ionuț Vînă a rămas cu doar șase meciuri în acest sezon. Mijlocașul nu a mai apărut în lotul oltenilor din noiembrie, ultima sa partidă fiind cea cu Ocna Mureș (1-1), din Cupa României.

Mihai Rotaru: "E frumos să visezi la 7,5 milioane de euro"

La începutul lunii februarie, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, oferea o primă reacție după ce solicitările lui Sergiu Hanca și Ionuț Vînă erau respinse de Comisia pentru Soluționarea Litigiilor.

„Sunt dezamăgit mai mult pentru Vînă, pentru că Hanca a venit de curând în clubul nostru. El a venit ca și mercenar, nu în sensul negativ al cuvântului, în sensul că vine și face tot ce depinde de el pentru a susține clubul la care joacă, dar n-am avut o perioadă mai lungă de timp ca să ne cunoaștem.

Cu Vînă e altceva, știți foarte bine de unde l-am luat, era marginalizat, vorbesc de FCSB. I-am dat numărul 10, i-am dat șanse peste șanse, iar tu să faci o acțiune împotriva clubului fără să dai un telefon, fără să spui, să suni și să zici că vrei să faci asta. Să mergi pe drumul ăsta, tu, Vînă, ar trebui să-ți fie rușine!

Am avut o discuție cu ei și acum câteva zile, și acum o perioadă de timp după ce domnul Rădoi a dat demisia, am participat la toate ședințele și lăurile de decizii în cadrul clubului. Ei, a treia zi după ce a plecat Rădoi, și-au băgat rezilierile, când și dacă voiau nu se putea întâmpla nimic. Au avut acel miraj al banilor, e frumos să visezi 7,5 milioane de euro. Și eu am visat, nu cred că e rău să visezi. Să meargă pe drumul ăsta, clubul îi va respecta, le va asigura condițiile”, spunea Rotaru, la Pro Arena.