Personajul din Casa de Papel care este fanul Stelei si vorbeste perfect limba romana! Cine este VEDETA din serialul care a rupt internetul

O vedeta din cel mai popular serial al momentului este suporterul Stelei.

La Casa de Papel tocmai ce si-a lansat sezonul 4 si o multime de fani l-au vazut in timp record.

Helsinki este unul din actorii principali si putina lume stie ca vorbeste perfect limba romana si este un suporter al Stelei.

Darko Peric (43 de ani), pe numele sau real, s-a nascut in fosta Iugoslavie, dar a studiat medicina in Romania.

"Eu am venit in Bucuresti in 1995. Mergeam s-o vad pe Steaua. Eu am stat in Bucureşti, din 1995 pana in 1998, in Ghencea. Mergeam s-o vad pe Steaua. Vin din Balcani, imi plac foarte mult Carpatii. Stiu foarte multe despre Romania. Am fost si la un meci al lui PSG, contra Steaua Rosiei Belgrad, anul trecut in Paris", a spus Darko Peric pentru Virgin Radio.