Moldovenii sunt în continuare pe ultimul loc în Superliga României, cu doar 13 puncte și o singură victorie în 21 de etape. Distanța față de ultimul loc de baraj, ocupat de Poli Iași, este în continuare una destul de mare, de zece puncte.

Valeriu Iftime, finanțatorul echipei, va renunța la ”interimarul” Andrei Patache și va numi un antrenor pentru a doua parte a sezonului.

Chiar în această perioadă, omul de afaceri poartă discuții și spune că are o singură variantă pentru postul de antrenor.

Valeriu Iftime: ”Am o singură variantă”

„N-am încă antrenor, nu știu ce să spun. N-am găsit, încă aștept niște răspunsuri. Adrian Mutu? (n.r. - râde) Nu vine Adrian Mutu la mine.

Nu-i greu deloc să găsești un antrenor, sunt foarte mulți antrenori care vor, dar nu știu eu pe cine să pun acum și habar nu am... am o singură variantă cu care am vorbit și până nu-mi dă răspunsul nu mă duc la pasul doi. Cam asta e”, a spus Valeriu Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

FC Botoșani va începe anul 2024 cu un meci dificil pe teren propriu, împotriva lui CFR Cluj, echipa de pe locul doi.

Moldovenii au 12 puncte și cea mai slabă apărarea din campionat, cu 39 de goluri încasate.