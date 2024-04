Dacă oltenii au condus la pauză cu 1-0, grație reușitei lui Vladislav Blănuță (21'), moldovenii au revenit în a doua repriză și au înscris patru goluri superbe: Enzo Lopez (57', 78'), Sebastian Mailat (76') și Eduard Florescu (90+1').

FC Botoșani a ajuns la 17 puncte și a egalat-o pe FCU Craiova, dar are un golaveraj mai bun după patru runde, astfel că a scăpat, temporar, de ultima poziție din clasament.

Valeriu Iftime: ”Împreună salvăm Botoșaniul”

Imediat după meci, Valeriu Iftime, patronul echipei, a mers direct în vestiar și s-a bucurat alături de jucătorii lui Bogdan Andone. Omul de afaceri a postat și o fotografie pe rețelele de socializare, alături de un mesaj pentru suporteri.

„Victorie pentru FC Botoșani! Echipa noastră a câștigat meciul împotriva FCU Craiova, în aplauzele tuturor botoșănenilor care ne-au susținut de pe stadion!

Vă mulțumim că ați fost într-un număr atât de mare alături de noi, pe stadion, și pentru toată energia incredibilă pe care ați transmis-o!

Împreună salvăm Botoșaniul!”, se arată pe pagina de Facebook a lui Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime exultă după ce FC Botoșani a spulberat-o pe FCU Craiova

Valeriu Iftime, patronul botoșănenilor, s-a bucurat enorm în urma victoriei și a ținut să evidențieze că Sebastian Mailat este talismanul clubului și că dacă nu s-ar fi accidentat vara trecută ar fi încasat un milion de euro pentru serviciile lui.

De asemenea, Iftime a tras și un semnal de alarmă. Afaceristul a susținut că urmează meciuri grele pentru FC Botoșani și că în cazul în care le va învinge pe contracandidatele la savarea de la retrogradare, are mari speranțe că va rămâne în primul eșalon și în sezonul următor.

”După prima repriză puteam să spun că suntem în liga a doua garantat. După repriza a doua, după jocul nostru și cu cele patru goluri marcate... Speram de multă vreme! Echipa joacă fotbal. Dar și o temere extraordinară. Am jucat frumos în repriza a doua. Suntem în jocul acela cu patru echipe în evitarea retrogradării. E pentru prima dată când nu mai sunt pe ultimul loc.

Avem meciuri grele. Încărcătura e foarte mare. Emoțională. E foarte bine că avem jocul ăsta. Revenim de la 0-1 și câștigăm acasă. Ne dă încredere pentru următoarele meciuri. Dacă învingem pe Dinamo și Voluntari și mai facem o victorie în deplasare, poate ne salvăm.

(n.r. Dacă Mailat nu era accidentat alta era soarta echipei?) Dacă Mailat nu era accidentat luam un milion de euro pe el și alta era soarta echipei! Bineînțeles. Dacă revenea mai repede... E talismanul nostru. Dă o pasă excepțională, un gol frumos. Echipa e bună. Golul din foarfecă... Am dat goluri frumoase, am fost eficienți. Am câțiva jucători chiar buni, buni. Iar Mailat dacă își învinge frica asta și poate juca un meci întreg este o valoare și un câștig enorm”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.