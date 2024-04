Bogdan Andone, discurs dur la pauza meciului în care FC Botoșani a umilit-o pe FCU Craiova: ”Aveam nevoie de agresivitate!”

Echipa condusă de Adrian Mititelu a deschis scorul în minutul 20 prin Vladislav Blănuță, dar repriza secundă le-a aparținut în totalitate moldovenilor care au înscris de patru ori, prin Lopez (minutele 58 și 79), Mailat (minutul 75) și Florescu (minutul 90).

Bogdan Andone: Ăsta e secretul: multă muncă, seriozitate și disciplină!”

Pentru echipa pregătită de Bogdan Andone sunt trei puncte deosebit de importante întrucât scapă de pe locurile de retrogradare directă și ajunge pe loc de baraj, cu 17 puncte, la egalitate cu FCU Craiova. Dacă Dinamo o va învinge pe Poli Iași, ”Câinii Roșii” vor urca pe locul 13, iar FC Botoșani va coborî pe locul 15.

Bogdan Andone a ținut să își felicite elevii pentru felul în care au luptat în meciul cu FCU Craiova, însă tehnicianul a subliniat că FC Botoșani nu a scăpat încă de pericolul retrogradării.

Totodată, tehnicianul a dezvăluit ce discurs le-a ținut jucătorilor în vestiar la pauza partidei, când oltenii se aflau în avantaj pe tabelă.

”O victorie importantă, sunt trei puncte extrem de importante. Țin să-i felicit în mod special pe jucători pentru atitudinea avută mai ales în repriza a doua și încrederea, credința pe care au avut-o că pot întoarce rezultatul contra unui adversar cu individualități pe faza de atac. Vreau să le mulțumesc și suporterilor că au fost alături de noi, ne-au susținut și ne-au împins de la spate, ne-au dat încredere, curaj. Sunt sigur că împreună ne putem realiza obiectivul.

Sunt momente și momente, statistic vorbind, în prima repriză am fost sub rezultat, dar în repriza a doua am reușit să revenim. La pauză, am avut diferite discursuri de la un meci la altul, în funcție de jocul prestart în prima repriză. Astăzi am fost puțin mai dur, mai agresiv cu ei, pentru că aveam nevoie de agresivitate. Trebuia să fim mai implicați în joc, în dueluri și trebuia să punem mai multă presiune pe adversari, să nu îi lăsăm să joace. În repriza a doua am făcut aceste lucruri foarte bine. Am avut o cursivitate și o intensitate destul de bună.

Tot staff-ul lucrează foarte bine, vorbim și de partea de fizioterapie, recuperare. Mă bucur foarte mult pentru Mailat, care a venit după o perioadă destul de lungă. Chiar i-am spus că azi va marca două, din păcate al doilea a fost bară. Staff-ul tehnic, care tot timpul, indiferent de presiune, am lucrat în continuare cu încredere, se lucrează cu intensitate. Uneori rezultatele sau jocul nu sunt cum ne dorim, dar le-am spus băieților să aibă încredere, pentru că suntem bine pregătiți din punct de vedere fizic, să continuăm să punem presiune. Cred că așa am marcat și unele din goluri. Cred că ăsta e secretul, multă muncă, seriozitate, disciplină.

Înainte de antrenamentul oficial i-am chemat pe băieți în vestiar și am avut un discurs foarte scurt. Le-am spus că sunt mândru că sunt antrenorul lor, de modul în care se antrenează și cum se comport la antrenamente și la jocuri. Așteptăm și jocul rezultatelor. Sper să rămânem acolo, e important ca noi să ne câștigăm jocurile, dar la fel de importante sunt și celelalte rezultate. Eu sper să reușim să câștigăm cât mai multe puncte și să depindem doar de noi”, a spus Bogdan Andone la finalul partidei.

Clasamentul din play-out-ul Superligii României