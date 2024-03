Înainte de prima etapă din play-out, moldovenii sunt pe ultimul loc, cu 11 puncte, la trei puncte de următoarea clasată, FC Voluntari, și la șase de salvarea directă de la retrogradare.

Valeriu Iftime a anunțat de mai multă vreme că vrea să se retragă de la FC Botoșani, dar se gândește, momentan, la salvarea echipei sale de la retrogradare.

Pentru acest sezon, patronul moldovenilor a anunțat că a avut la dispoziție un buget de ”5-6 milioane de euro” care, potrivit spuselor sale, ar fi printre cele mai mici din Superliga României.

Valeriu Iftime a dezvăluit ce buget are FC Botoșani

„Nu vin nici acum (n.r. - autoritățle alături de FC Botoșani). Cel mai rău îmi pare pentru că, dacă am fi avut stadion, puteam construi altfel. Altfel poți să gândești un spectacol fotbalistic pe un stadion nou, e și partea de buget mai zemoasă.

N-am niciun spirijin al autorităților. 5 milioane și ceva de euro, 5,5 - 6 milioane de euro este bugetul lui FC Botoșani. Este un buget de coada clasamentului pentru că ne uităm la salarii, asta directționează bugetul.

Celelalte cheltuieli sunt un pic mai mari la mine din cauza deplasărilor, eu am nevoie de o cazare în plus, de o zi în plus de acomodare, pentru că atunci când merg la București, Craiova și Cluj îmi trebuie două zile. Din cauza distanței mele este mai scumpă și partea asta deplasări. Salariile mele sunt, fără îndoială, de ultimele patru din România”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.

Pentru că a încheiat sezonul regulat în a doua parte a clasamentului din play-out, FC Botoșani se numără printre echipele care vor juca patru meciuri pe teren propriu și cinci în deplasare.

Primul meci din play-out va fi în compania celor de la Universitatea Cluj, echipa care a ratat la limită prezența în play-off.