“Va juca Vlad Chiricheș în locul lui Ngezana?” Elias Charalambous a răspuns fără ezitare

După victoria echipei FCSB cu scorul de 1-0 împotriva Petrolului, antrenorul Elias Charalambous a comentat posibilitatea ca Vlad Chiricheș să-l înlocuiască pe Ngezana, care este suspendat, în viitorul derby cu Rapid. Charalambous a lăudat efortul echipei sale și a oferit perspective asupra viitorului în urma acestui succes.

Înlocuitor pentru Ngezana la FCSB

"Îi felicit pe jucători pentru efortul depus. A fost al treilea meci jucat într-o săptămână, a fost greu. Am spus că trebuie să știm să suferim în acest meci. La 0-0 am suferit, dar am început repriza a doua bine. Am avut ocazii mari și în prima repriză, dar n-am reușit să le fructificăm. Jucătorii au revenit de la vestiare foarte motivați, s-au făcut câteva schimbări. Sunt fericit că Luis Phelipe a marcat azi," a declarat tehnicianul celor de la FCSB

Întrebat despre absența lui Ngezana în urma suspendării și dacă Vlad Chiricheș ar putea să îl înlocuiască, Charalambous a răspuns: "Vom vedea în timpul săptămânii cum decurcă antrenamentele. Vom vedea cum se va prezenta și vom stabili dacă poate să joace. Trebuie să ne gândim la ce soluții avem".

Siyabonga Ngezana, suspendat după cartonașul galben primit în meciul cu Petrolul, lasă o decizie dificilă pentru antrenorul FCSB. În cazul în care Vlad Chiricheș nu va putea juca, opțiunile precum Mihai Lixandru sau Ovidiu Popescu sunt posibile soluții. Despre Lixandru, Gigi Becali a declarat la finalul partidei că i se pare varianta ideală în cuplu cu Șut la mijlocul terenului.

Ghinionistul serii, Radaslavescu nu a jucat nici 10 minute

Eduard Radaslevescu a avut parte de ghinion în această partidă. Mijlocașul “roș-albaștrilor” a intrat la pauză în locul lui Tavi Popescu, dar s-a accidentat la intervenția lui Garutti asupra sa. Elias Charalambous va trebui să gestioneze și această pierdere în strategia sa pentru viitoarele confruntări, atât din sezonul regulat, cât și din play-off.

În urma victoriei de duminică seară, FCSB rămâne în vârful clasamentului cu 64 de puncte, la 13 puncte de ocupanta locului 2, Rapid, ce are un meci mai puțin jucat.