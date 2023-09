UTA Arad - U Cluj, LIVE TEXT de la 18:30 | Mircea Rednic se întoarce pe banca tehnică! 

Duelul de pe stadionul Francisc Neuman bifează revenirea lui Mircea Rednic pe banca tehnică a arădenilor după infarctul suferit. UTA Arad a jucat două meciuri fără antrenor, obținând o victorie în Cupa României, scor 1-0 cu Dumbrăvița și o înfrângere în campionat, scor 0-1 cu Sepsi.

De cealaltă parte, U Cluj vine după înfrângerea cu Poli Iași, scor 0-2, în care a bifat al cincilea meci consecutiv fără victorie în campionat. „Șepcile roșii” au câștigat în Cupă, cu Ceahlăul Piatra Neamț, scor 4-2. Astfel, misiunea lui Ioan Ovidiu Sabău va fi una dificilă.

Ultima dată cele două echipe s-au duelat în Cupa României, acolo unde U Cluj, aflată atunci tot sub conducerea lui Sabău, s-a impus cu 1-0. În sezonul trecut din campionat, UTA s-a impus în turul sezonului regulat și în play-out, în timp ce returul s-a încheiat cu o remiză albă.

Sabău, declarații înainte de UTA - U Cluj

„În momentul de față sunt jucători importanți care vor lipsi, jucătorii cei mai în formă care dus greul anul trecut și care au dus greul și la începutul acestui campionat, dar din păcate nu pot să-i folosesc și nu e ușor pentru mine să găsesc alte variante, alte soluții. Este o posibilitate pentru ceilalți să arate ce pot, să confirme, să-și găsească locul. La fel, trebuie să înțelegem ce putem face în momentul de față. Ne interesează să acumulăm puncte, nu cum arătăm.

Jucătorii au calitate individuală. Mulți dintre ei sunt în urmă cu pregătirea, cu puține meciuri jucate, mai ales cei veniți în ultimul moment. Cu preocupare și implicare, eu cred că într-un timp scurt îi pot duce la un nivel bun la care să jucăm fotbal și să ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă din campionat.

Pe Chipciu cel puțin două săptămâni nu îl avem, la fel Vali Gheorghe, Nistor, Calcan. Aceștia sunt jucătorii importanți. Îmi pare foarte rău că s-a accidentat Vali Gheorghe, după o lovitură destul de urâtă la antrenament. Îl consider un jucător foarte important pentru noi, e un jucător care are calitate, viteză, personalitate și multă experiență. Cu siguranță atunci când va fi bine ne va ajuta", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, într-o conferință de presă.

Mircea Rednic: "Am slăbit vreo 3 kg și ceva!"

Rednic a trecut printr-o situație complicată de curând. A suferit un infarct miocardic și, implicit, o intervenție chirurgicală la inimă.

„Sunt mult mai bine, urmez un tratament cam agresiv și dimineața sunt așa, un pic amețit. Dar în rest e ok, am mai fost și pe blat la antrenamente, am participat doar la exercițiile tactice, la restul am stat ca simplu spion sau supervizor.

Mâine (n.r. joi), am control la ora 14 și voi lua o decizie legată de meciul de vineri, dacă voi sta pe bancă sau aproape de bancă. Mă odihnesc bine, am slăbit vreo 3 kilograme și ceva, analizele sunt foarte bune. Niciodată nu le-am avut așa bune, mai ales că e o luptă cu colesterolul”, a spus Mircea Rednic, într-o conferință de presă.