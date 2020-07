UNIC in Europa: intra jucatorii din Liga 1 cu MASCA pe fata la meciuri?! Ce spune un specialist

Explozia de cazuri de coronavirus din Liga 1 poate aduce schimbari majore in modul de desfasurare al meciurilor.

Andreea Moldovan, medic specialist in boli infectioase, crede ca purtarea mastii in timpul partidelor ar limita serios riscul ca jucatorii sa se infecteze.

"Solutia e masca pe teren. Personalul medical sta cu masca ore in sir. Acum stam cu masti ultrafiltrante, care nu sunt deloc usor de suportat, dar stim ca ne protejeaza si ne ofera sansa de a nu ne infecta. Nu e usor sa alergi cu masca, dar stim ca masca nu este etansa, aerul intra si iese. Doar ca el e filtrat de anumite particule de care nu avem nevoie, particule care pot avea virusul.

Stiu ca ar fi ciudat sa alergam cu masca pe figura, stiu ca e ceva neobisnuit, dar toata situatia pe care o traim este neobisnuita, inedita pentru noi toti si atunci trebuie sa ne adaptam si sa facem acele compromisuri de care vorbeam si mai devreme. Sunt sporturi in care te apropii de colegii tai, de adversari, sunt si sporturi in care nu este neaparat sa stai aproape de cel de langa tine. Un sportiv are activitate pe teren, unde se afla in miscare, in aer liber, expunerea e mai mica, dar si activitatea din vestiar sau cea de socializare conteaza, acolo riscul creste", a spus Moldovan la Digi Sport.