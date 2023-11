Covăsnenii nu se află în cea mai bună formă. După o lungă perioadă în care trupa din Sfântu Gheorghe nu s-a regăsit pe suprafața de teren și a înregistrat rezultate negative pe bandă rulantă, pare că Sepsi nu s-a redresat încă definitiv.

Ungurii au scris despre situația tensionată de la Sepsi OSK

În ultima etapă, Sepsi OSK a pierdut pe "Ion Oblemenco" în fața celor de la FCU Craiova, scor 1-2, iar asta i-ar putea pune capac lui Laszlo Dioszegi, patronul formației din Sfântu Gheorghe.

Nemzeti a scris despre forma slabă a lui Liviu Ciobotariu de la Sepsi și a subliniat că unul dintre înlocuitorii antrenorului la club ar putea fi Laszlo Balint.

"Adus în iunie, (n.r. Liviu Ciobotariu) a câștigat Supercupa României și a ajuns până în play-off-ul Conference League, dar a existat o ruptură în campionat, care a dus la șase înfrângeri consecutive. Rezultatele lui Sepsi s-au îmbunătățit în ultima lună, doar că înfrângerea de luni cu FCU Craiova ar pune sub semnul întrebării schimbarea antrenorului.

Laszlo Balint poate să-l înlocuiască pe Liviu Ciobotariu, care se află într-o criză de rezultate, pe banca lui Sepsi OSK, care e interesat să antreneze o echipă de top din Superliga", au scris cei de la Nemzeti.

Laszlo Dioszegi a tunat și anunță schimbări la Sepsi OSK: ”Am arătat jalnic! Mi-a fost rușine”

„Nu cred că există conducător de la Sepsi sau suporter care poate să spună că este mulțumit. În repriza secundă a fost o singură echipă pe teren și aceea nu a fost Sepsi.

Nu jucăm cum am gândit acum 3-4 luni în urmă. Din păcate, cu jocul de astăzi, nu putem spera decât la evitarea retrogradării. Din ce am văzut și azi și în ultimele meciuri, în afară de meciul cu Rapid, nu am jucat nimic.

Trebuie schimbat ceva, așa nu mai merge. Dacă rămâne așa, nu avem speranțe că se schimbă ceva. În ultimele două săptămâni am sperat că echipa o să arate altfel, dar din min. 45 n-am mai jucat nimic.

Parcă nici forță n-am avut. Am arătat jalnic! Mi-a fost rușine să văd repriza a doua”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru iAMSport.