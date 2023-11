Laszlo Dioszegi a tunat și anunță schimbări la Sepsi OSK: ”Am arătat jalnic! Mi-a fost rușine”

Oltenii au început bine meciul și au deschis scorul încă din minutul zece prin Vladislav Blănuță. Sepsi a reușit să revină în joc până la pauză, cu reușita lui Cosmin Matei din minutul 30.

Tot FCU a fost cea care a dat lovitura pe finalul partidei. Leo Lacroix a înscris în prelungirile partidei și a adus trei puncte importante pentru echipa lui Adrian Mititelu.

După meci, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, s-a arătat nemulțumit de jocul echipei lui Liviu Ciobotariu și a atras atenția asupra faptului că vor urma schimbări la clubul său.

Laszlo Dioszegi: ”Trebuie schimbat ceva”

„Nu cred că există conducător de la Sepsi sau suporter care poate să spună că este mulțumit. În repriza secundă a fost o singură echipă pe teren și aceea nu a fost Sepsi.

Nu jucăm cum am gândit acum 3-4 luni în urmă. Din păcate, cu jocul de astăzi, nu putem spera decât la evitarea retrogradării. Din ce am văzut și azi și în ultimele meciuri, în afară de meciul cu Rapid, nu am jucat nimic.

Trebuie schimbat ceva, așa nu mai merge. Dacă rămâne așa, nu avem speranțe că se schimbă ceva. În ultimele două săptămâni am sperat că echipa o să arate altfel, dar din min. 45 n-am mai jucat nimic.

Parcă nici forță n-am avut. Am arătat jalnic! Mi-a fost rușine să văd repriza a doua”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru iAMSport.

După meciul de la Craiova, Sepsi a rămas pe locul zece, cu 20 de puncte, la egalitate cu FC Voluntari și Oțelul Galați. FCU Craiova are acum 18 puncte și este pe locul 14, la un singur punct de următoarele două clasate.

Pentru covăsneni urmează meciul de pe teren propriu cu Dinamo București, iar FCU Craiova se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea.