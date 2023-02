"Unde vă opriți?". Răspunsul lui Nicolae Dică, după ce a obținut 7 puncte în 3 meciuri cu CS Mioveni

Sepsi a deschis scorul încă din minutul 9, grație golului marcat de Cosmin Matei, însă CS Mioveni a scos un punct după ce Bogdan Rusu a transformat un penalty în minutul 90+4. Covăsnenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 86, după eliminarea lui Nicolae Păun.

Nicolae Dică, 7 puncte în 3 meciuri la Mioveni: "Încercăm să salvăm echipa de la retrogradare"

Nicolae Dică, numit la CS Mioveni la începutul acestui an, a ajuns la două victorii și o remiză după primele trei meciuri jucate, iar la finalul partidei și-a felicitat jucătorii, spunând că speră ca obiectivul să fie atins la finalul sezonului - evitarea retrogradării.

"Important e că am reușit să egalăm, că am crezut până la final. Le-am spus băieților să credem pentru că am demonstrat că putem întoarce rezultatul. Important e că am crezut și am egalat în minutul 90+4. Îi felicit pentru atitudinea arătată la fiecare joc și pentru unitate. Pentru noi, fiecare joc este important.

A fost un meci frumos. Am început foarte bine, am avut trei ocazii mari în primele 10 minute. La prima fază a celor de la Sepsi, ei au marcat, dar am crezut în continuare că putem să egalăm. Am avut posesie bună, am încercat să ne ridicăm la nivelul celor de la Sepsi. E o echipă valoroasă, care și-a propus play-off-ul.

Mă bucur că se vorbește frumos despre noi, dar este important să rămânem pe aceeași linie, să muncim în fiecare zi și să încercăm să salvăm echipa de la retrogradare. Sper să și reușim.

(n.r - Unde vă opriți?) Nu suntem o echipă mare din Liga 1 să spui că legăm 10 meciuri consecutive fără înfrângere, dar ne dorim cât mai mult să stăm neînfrânți. Pentru asta muncim în fiecare zi", a spus Nicolae Dică.

CS Mioveni a ajuns la 16 puncte acumulate în 24 de etape. Argeșenii rămân pe ultimul loc, la patru lungimi în spatele celor de la UTA Arad.

În runda următoare, CS Mioveni va juca în deplasare, împotriva Universității Cluj.