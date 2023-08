După Mihai Rotaru, care și-a manifestat deja intenția de a ceda Universitatea Craiova, este și Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani.

Decizia omului de afaceri din zona Moldovei de a se retrage din fotbal nu este una nouă. Iftime a mai spus și în trecut că vrea să cedeze clubul, dar nu a găsit ”oameni serioși”, așa cum spune chiar el într-un dialog cu Sport.ro.

Pentru a susține activitatea clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime scoate anual din conturi aproximativ două milioane de euro.

Valeriu Iftime, gata să se retragă: ”Mă costă două milioane de euro pe an”

„Nu, asta nu e o idee care-ți vine așa când ești nervos și când nu mai poți de bucurie, uiți. Ideea de a aduce niște acționari care să susțină bugetul ăsta așa cum îl susțin eu cu asociații mei de ani de zile e un scop foarte, foarte clar și foarte bine definit și descris. Clubul ăsta mă costă în ultimul timp cam două milioane de euro pe an. Exact! Asta nu înseamnă că plâng după banii ăștia, dar orizontul de a da 200.000 de ani de acum înainte câte două milioane de euro pe an nu e deloc pentru un om normal la cap.

Caut tot felul de variante să aduc oameni cu bani, care au intenții și interes de a face mai mult. Așa, din vorbe, sunt foarte mulți. Eu nu-i mai cred. Selecția mea are niște elemente logice pe care eu le caut și nu le găsesc!

Când el spune că într-un an de zile mă scoate la lumină și-mi dă bani, chiar nu-l cred. Înțelegeți? Fotbalul trebuie să producă bani din marketing, din vânzări de bilete, din vânzări de fotbaliști. Trebuie să crească. Altfel, bugetul nu crește an de an. Pur și simplu aș vrea să găsesc pe cineva care să facă clubul să funcționeze. Clubul are 11 ani în Liga 1. Dacă aș găsi niște oameni serioși, îl dau mâine”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.

FC Botoșani a obținut două puncte în primele trei etape din Superligă și este pe locul 11. Acum, moldovenii se pregătesc pentru duelul din următoarea etapă, cu FCU Craiova, iar apoi se vor deplasa pe terenul celor de la Dinamo.

În sezonul precedent, FC Botoșani s-a salvat la limită de la retrogradare. A încheiat sezonul pe locul 12, deasupra locurilor de la baraj.