Un membru DDB a primit o functie importanta si va castiga o suma uriasa de bani! Ce salariu va avea Andrei Gerea

Un membru celebru a lui Dinamo a fost numit intr-o functie importanta.

Andrei Gerea, un membru important din programul DDB si fost ministru al Economiei si mai apoi al Energiei in Guvernul Pont a fost numit directo general al societatii "Crucea Wind Farm", un parc eolian preluat de Hidroelectrica de la grupul german Steag, conform site-ului profit.ro.

"Consiliul de Administratie al societatii Crucea Wind Farm, operatorul parcului eolian Crucea Nord din Dobrogea preluat recent integral de catre compania de stat Hidroelectrica, de la grupul german Steag, l-a numit in functia de director general pe Andrei Gerea, fost ministru al Economiei in Guvernul Ponta 2 (5 luni) si al Energiei si IMM-urilor in Cabinetul Ponta 4 (11 luni), in acest ultim mandat ministerial avandu-l ca subaltern pe actualul director general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, care ocupa atunci functia de secretar de stat”, noteaza sursa citata.

Andrei Gerea va avea un salariu mai mare decat unii fotbalisti ai lui Dinamo, va incasa in jur 40.000 de lei brut, respectiv 24.000 lei net, aproximativ 4.900 de euro pe luna, portivit sursei citate.

Gerea va fi directorul general al producatorului de energie eoliana cel putin pe o periaoada de 4 luni, insa exista posibilitata sa o prelungeaca pana la 6 luni.

Fostul ministru este membru "Elite DDB" si cotizeaza cu 1.948 de euro lunar pentru clubul din Stefan cel Mare. Gerea este cunoscut ca un fan convins al "cainiilor rosii" si a fost chiar si un jucator de polo la CS Dinamo in tinerete si, de asemenea a fost prezent la nenumeroase meciuri ale lui Dinamo pe Arena Nationala.