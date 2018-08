Un fost jucator al Stelei a RECUNOSCUT ca a luat parte la meciuri TRUCATE: "Se discuta separat!" 

A fost jucatorul Stelei si a adunat sute de prezente in Liga I.

Stelian Stancu, jucator la Steaua in sezonul 2006-2007 spune ca a participat la meciuri aranjate. Stancu nu a fost pe placul lui Becali si a fost trimis la Poli Timisoara. Apoi urma sa il atace pe patronul Stelei. "Dumnezeu i-a dat dupa cum s-a purtat si cum merita. Eu nu am avut ocazia sa il am antrenor pe Gigi Becali, pentru ca pe vremea aceea nu prea cobora in iarba".

Acum, Stancu povesteste cum se petreceau aranjamentele in fotbalul romanesc, fara sa dea nume.



"Sincer, da, am evoluat in meciuri trucate. Eram la inceputul perioadei mele ca fotbalist profesionist, abia debutasem, dar primele 4-5 meciuri erau aranjate. Nu am asistat la nicio discutie in vestiar, nu se faceau asa. Nu stiam noi, copiii. Se discutau separat, aflai dupa", a declarat Stancu pentru Prosport.

Astra Ploiesti, Metalul Plopeni, Sportul, FC Brasov, Khazar Lankaran, FCSM Targu Muresn, Academica Arges, Balotesti si Vointa Crevedia sunt alte echipe la care a jucat Stancu in cariera sa.

Punctul culminant al carierei lui Stancu a reprezentant participarea la intalnirea dintre Steaua si Real Madrid din Liga Campionilor.