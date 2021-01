Un fost fundas din Stefan cel Mare ARUNCA SAGETI catre Cortacero! "S-a dus la contabilitate si a spus sa ii plateasca pe spanioli!"

Gheorghe Mihali i-a atacat pe spaniolii din fruntea lui Dinamo din cauza situatie financiare dificile create la club.

Fostul fundas al lui Dinamo a jucat pentru echipa din Stefan cel Mare in perioada: 1991 - 1995 si 1999 - 2001. Mihali lucreaza in cadrul clubului si sustine ca la ultima vizita pe care Cortacero a avut-o in Romania, le-a spus celor de la contabilitate sa ii plateasca pe spanioli.

"N-am motive sa ma bucur, situatia este aceeasi, conditile au ramas aceleasi, spaniolii nu sunt. Probabil fac pe undeva plaja. A fost si 'Cortazero' asta aici, a fost in decembrie.

Nu a sunat pe absolut nimeni sa vorbeasca, sa le spuna ceva. Am inteles ca imediat dupa ce a avut sedinta aia AGA s-a dus la club, la contabilitate si a spus: 'Faceti actele si platiti-mi spaniolii'. Contabila nu a fost de acord, pana la urma am inteles ca s-ar fi suparat.

El declara ca vrea sa mai stea trei ani, sa faca performanta. Cum a spus Jerry Gane. Ce viseaza noaptea spune ziua. Copilul asta e caz de studiu cu ce a putut sa faca aici in cinci luni de zile", a spus Mihali pentru DigiSport.