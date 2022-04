Un fost campion cu echipa lui Becali a dat verdictul: ”FCSB e favorită. CFR-ul se chinuie, se vede urât din afară”

Fost jucător și campion cu echipa lui Gigi Becali, Florin Lovin a analizat lupta la titlu și a explicat de ce crede că FCSB este favorită. ”CFR se chinuie, se vede urât din afară”, a spus fostul mijlocaș.

Florin Lovin: ”FCSB este favorită. CFR-ul se chinuie, se vede urât din afară”

„În primul rând, jocul per ansamblu. CFR are un joc foarte încâlcit, nici nu știu cum să îl cataloghez. Dacă în trecut știam că CFR-ul lui Dan Petrescu stă bine in teren, joacă bine pe contraatac, o echipă solidă la fazele fixe, acum nu mai vedem nici lucrurile astea.

Acum vedem FCSB și Universitatea Craiova, niște echipe care joacă dezinvolt, joacă fotbal plăcut ochiului și ai tendința să spui că CFR nu își mai regăsește cadența, nu vezi nimic. Nici apărarea nu functioneaza, nici atacul, nici mijlocul. De asta spun că FCSB e favorită. CFR-ul se chinuie, se vede urât din afară”, a spus Florin Lovin, la Digi Sport.

FCSB a ajuns la 46 de puncte și este la două puncte în spateleliderului CFR Cluj. Farul rămâne pe cinci, cu 28 de puncte.

În următoarea etapă, FCSB va juca pe teren propriu, cu FC Argeș, iar Farul se va deplasa la Cluj pentru duelul cu CFR.

FCSB se poate lăuda cu un golaveraj bun în play-off. Are al doilea cel mai bun atac, cu 14 goluri, după cel al Universității Craiova, care are 16, dar și cea mai bună apărare, cu doar patru goluri primite.