„Este introvertit!” Un fost antrenor al lui Dinamo explică principala problemă al lui Sorescu

Tehnicianul de 45 de ani susține că Sorescu are tendința de a fi introvertit și nu se exprimă decât când este prea târziu, iar acest lucru îl trage mult în jos atât în relația cu restul echipei, dar și cu staful tehnic.

„Mai este el cel de la începutul campionatului? Eu am avut o relație OK cu el. El are calități extraordinare. Nu știu dacă își dorește să fie fundaș. Și dacă ar fi, ar fi foarte ofensiv. Eu l-am folosit mai mult ca mijlocaș.

Sorescu a nimerit într-o perioadă grea la Dinamo. Într-o echipă bună, ar fi crescut enorm și ar fi plecat în străinătate de foarte mult timp. Dar a nimerit într-o perioadă de frământări și probleme financiare. Dintre fotbaliștii lui Dinamo, el a avut cel mai mult de suferit. Dintr-un fotbalist de top a ajuns un jucător de pluton.

Iar el e destul de introvertit. Nu se exteriorizează decât în unele momente și tardiv. Ține în el. Eu am vorbit cu el și foarte greu am aflat lucrurile care-l frământau. Dacă ar fi mai deschis, poate nu ar fi ajuns în situația de față. Evoluțiile lui au scăzut”, a spus Adrian Mihalcea, protrivit gsp.ro.

Adrian Mihalcea a pregătit-o pe Dinamo în sezonul 2019/2020, în perioada 11 martie-13 iulie. Acum, fostul dinamovist ocupă banca tehnică a divizionarei secunde Unirea Slobozia.

Sorescu, pus pe lista de transferuri de Rednic

Rednic s-a săturat de comportamentul lui Sorescu și a decis să-l pună pe listă de transferuri pentru perioada de ”mercato” din această iarnă.

Internaționalul român poate fi cumpărat pentru 500.000 de euro, asta în condițiile în care, în vară, conducerea cerea aproximativ un milion de euro în schimbul său.

Șapte goluri a marcat în acest sezon fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate.