Bogdan Pătrașcu (43 ani), antrenorul secund al Rapidului și fostul jucător de la Sportul Studențesc, Litex Loveci, Piacenza, Chievo, Padova, Dinamo, Astra Ploiești și "U" Cluj, crede că Adi Mutu poate deveni un antrenor la fel de important, cum a fost ca jucător. De-a lungul carierei, "Briliantul" a jucat la FC Argeș, Dinamo, Inter Milano, Hellas Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul, Pune City și ASA Tg. Mureș, iar ca antrenor le-a pregătit pe FC Voluntari, Al Wahda U21, România U21, FCU Craiova și Rapid.

"Pe jucătorul Mutu îl știe toată lumea, pe antrenorul Mutu îl descoperă lumea acum"

"Pe jucătorul Mutu îl știe toată lumea, pe antrenorul Mutu îl descoperă lumea acum. Eu cred că a căpătat experiență bună la Voluntari, în Arabia Saudită, la naționala U21 și la Craiova. Eu am început să lucrez cu el la Craiova, unde ne-a fost foarte greu la început, au fost aduși jucătorii târziu. În cantonament am plecat doar 19 inși. Cred că doar în ultimele trei-patru etape înainte să plecăm am avut lotul definitiv. A fost o situație improvizată la început și nu am avut timp să omogenizăm echipa.

Adi știe foarte bine să strângă în jurul lui vestiarul, știe ce așteaptă jucători și ce trebuie să le ceară. Când vii din iarbă, după o carieră la nivel înalt, în care ai lucrat cu antrenori de mare calitate, e normal să cunoști fotbalul în amănunt. Eu sunt cu el zi de zi și văd cum lucrează, nu e mai prejos la nivel tactic și îi prevăd un viitor foarte bun. Pe lângă fotbalistul mare care a fost, cred că va ajunge și un mare antrenor.

Pătrașcu și Mutu se cunosc de aproape 30 de ani

Noi ne știm de aproape 30 de ani, de la lotul național U15, apoi am mers împreună până la U21. Și în Italia stăteam unul aproape de celălalt, de la Piacenza la Parma sunt 50 de kilometri, până la Florența erau cam 250 de kilometri. Am fost aproape și în Italia. Încă de când eram copii am petrecut vacanțe împreună. Am fost jucători complementari, el a fost 'Briliantul', eu am fost 'Oțel' sau așa ceva, ca să glumesc. Nu pot să mă compar cu el la nivel fotbalistic, am avut și eu cariera mea, dar nu am fost la nivelul lui", a declarat Pătrașcu pentru Sport.ro.

