FC Voluntari - Rapid 0-1 | „Problema cred că e aici” Reacția lui Mutu după victorie

Giuleștenii au arătat bine în prima repriză, însă au reușit să se impună pe tabela de marcaj în partea a doua grație golului înscris de Dugandzic din minutul 60.

Adi Mutu, antrenorul Rapidului, a vorbit despre evoluția echipei din jocul cu FC Voluntari și a evidențiat faptul că ar fi trebuit să fructifice mai multe ocazii de gol.

Mutu: „Problema cred că e asta”

„Cred că abordarea fiecărui meci în parte, pentru că nu ne gândim la obiectivul final, ci la fiecare meci pe care îl jucăm. Am avut o săptămână grea, cu meciuri grele și mă bucur că am terminat această săptămână cu trei victorii.

Mi-au plăcut cum au jucat băieții în această seară, a fost un meci solid, poate, singura problemă, e că trebuie să marcăm mai mult să fim mai liniștiți, dar, chiar și așa, am fost îndeajuns de liniștiți.

Așa cum vă spuneam tot timpul, vreau să am un lot competitiv, să existe competiție între jucători, pentru că doar așa se poate crea un lot valoric. Eu cred că am gestionat săptămâna asta bine, rezultatele vorbesc de la sine, dar, pentru noi, nu doar că am câștigat, dar am reușit să terminăm și fără accidentați.

Rapidul poate să crească, ideea e că de la meci la meci, moralul nostru crește. Astăzi mi-a plăcut echipa și faptul cum au interpretat, siguranța, posesia pe care am avut-o, mișcările, pentru că nu e ușor când joci împotriva unei formații care joacă 5-3-2. Trebuia undeva să-i desfacem pe margini.

Pe lângă siguranța de care au dat dovadă în toate aceste meciuri, cum spuneam, poate, o mică problemă e că trebuia să fructificăm mai mult, pentru că ocazii am creat multe cu o echipă care se apără bine.”, au fost cuvintele lui Adi Mutu după meci.

FC Voluntari - Rapid București 0-1

În urma acestei victorii, giuleștenii rămân pe prima poziție în clasament cu 21 de puncte din 27 posibile, iar ilfovenii se situează pe a 12-a poziție, cu opt puncte.

În următorul meci, Rapid o va întâlni pe FCU Craiova sâmbătă, 10 august, de la ora 21:30, în timp ce Voluntari va juca cu FCSB luni, 12 august, de la ora 21:00.