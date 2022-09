Un jucător de la Rapid spune că "este un privilegiu să lucrez zi de zi cu domnul Mutu"

Răzvan Onea (24 de ani) este născut la Paris, unde a stat un an de zile, apoi părinții săi s-au întors în țară. Fundașul dreapta a început fotbalul la Baia Mare. La seniori, el a jucat pentru CS Afumați (201702919) și Poli Iași (2019-2022), înainte ca Rapid să plătească 100.000 de euro pentru el, în ianuarie 2022.

Accidentat la finalul lunii februarie, într-un meci cu CFR Cluj, el a stat în afara gazonului timp de șase luni, dar a prins deja trei prezențe în acest sezon. Tănărul fundaș dreapta spune că savurează faptul că poate lucra sub comanda lui Adrian Mutu, unul dintre idolii copilăriei sale.

"Avem foarte multe de învățat de la Mister"

"Este un privilegiu să lucrez zi de zi cu domnul Mutu. A fost un jucător excepțional, este un antrenor foarte, foarte bun. Noi, jucătorii mai tineri din lotul Rapidului, avem foarte multe de învățat de la Mister. Ne susține în fiecare zi și ne dă sfaturi bune, pe care trebuie să le urmăm. Ne arată cum se lovește mingea sau cum se bat loviturile libere. Talentul nu a dispărut. Când nouă nu ne ies unele execuții, dânsului îi ies din prima.

Revenirea mea a fost foarte grea și anevoiasă, au trecut șase luni de la accidentare până la primul meci. Mister a fost tot timpul alături de mine. Mi-a spus să nu mă grăbesc și să am răbdare, pentru că nu vrem să riscăm o recidivă. Când dânsul a crezut că e momentul să se bazeze pe mine, m-a băgat în teren și sper că i-am răsplătit încrederea pe care mi-a acordat-o.

"Cu Săpunaru în stânga mea am mai multă încredere"

Este o plăcere să joc alături de jucători foate experimentați, ca Cristian Săpunaru, Dragoș Grigore sau Junior Morais. Am foarte multe de învățat. În timpul meciului, știind că Săpunaru este în stânga mea, cum eu joc fundaș dreapta, este mult mai ușor pentru că îmi acordă o foarte mare siguranță. Glumiți că sunt 'bătrâni', dar sunt foarte experimentați și se mențin foarte bine.



Obiectivul nostru este play-off-ul și să jucăm fiecare meci la victorie. Nu știu dacă mai suntem considerați o surpriză, pentru că deja am câștigat șase meciuri. Cred că fiecare adversar ne ia în serios, nu ne consideră o echipă mică. Cred că echipele de pe primele șase locuri merită să ocupe poziții de play-off. Nu am echipe favorite sau unele care să nu fie în play-off, e important ca noi să fim acolo", a declarat Răzvan Onea.

