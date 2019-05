Oprita, DAT AFARA dupa ce a luat un punct in 5 etape! Anuntul oficial al clubului

Daniel Oprita se desparte de CS Mioveni, echipa unde ajunsese in ianuarie.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Echipa din Arges a luat un singur punct in ultimele 5 partide, iar conducerea n-a mai avut rabdare cu Oprita. Antrenorul fusese adus pentru a promova echipa in Liga 1 la finalul sezonului 2019 - 2020. Jucatorii au fost amendati, iar salariile au fost blocate pentru o perioada nedeterminata, a mai anuntat clubul.



Oprita a facut 15 puncte in 13 meciuri ca antrenor al Mioveniului. A luat echipa de pe locul 7 si a lasat-o pe aceeasi pozitie.

De pregatirea Mioveniului pana la finalul campionatului se va ocupa un antrenor din cadrul clubului.

Sursa foto: Liga2.ro