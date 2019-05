ULTIMA ORA: "Si-a reziliat contractul cu FCSB". Mihai Stoica a facut anuntul despre un fotbalist important!

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a anuntat ca Raul Rusescu si-a reziliat contractul cu formatia ros-albastra.

Raul Rusescu si-a reziliat contractul cu FCSB la doar doua zile dupa incheierea Play Off-ului. Mihai Stoica a anuntat ruperea intelegerii.

In varsta de 30 de ani, Rusescu a marcat 4 goluri in 19 aparitii in actualul sezon al Ligii I. El venise liber de contract de la Osmanlispor, dar a fost trecut pe lista neagra de patronul Becali, cel care a afirmat de mai multe ori in ultima perioada ca fotbalistul va parasi FCSB.

Rusescu a plecat a treia oara de la FCSB



Raul Rusescu a jucat in trei randuri pentru FCSB. Lansat de Urziceni, el a ajuns pentru prima data la FCSB in 2011. In primele sale doua sezoane in tricoul ros-albastru a avut cel mai mare succes, golurile sale si titlul de golgheter al Ligii I castigat in 2013/13 lansandu-l catre Sevilla.

Sevilla l-a cumparat cu 3 milioane de euro, dar l-a folosit doar 7 minute, imprumutandu-l apoi la Braga si FCSB.

Dupa al doilea periplu la FCSB, Rusescu a mers in Turcia, la Osmanlispor. El a fost titular timp de doua sezoane, iar in al treilea nu a mai jucat deloc.

In ultimul an, el a evoluat din nou la FCSB.