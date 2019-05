ULTIMA ORA | Unde merge Teja dupa ce a fost dat afara de FCSB! Fostul sau sef de la Gaz Metan a oferit un indiciu neasteptat

Mihai Teja (40 de ani) a fost dat afara de FCSB dupa doar 5 luni petrecute pe banca tehnica a echipei ros-albastre.

Mihai Teja s-a angajat la semnarea contractului cu FCSB ca va castiga titlul. El a acceptat o clauza prin care poate fi dat afara daca nu isi indeplineste obiectivul. Cu CFR campioana pentru al doilea an la rand, acesta si-a facut bagajele si s-a despartit de echipa ros-albastra.

Unde va antrena Teja dupa plecarea de la FCSB



Mihai Teja se vede nevoit sa isi caute echipa. In varsta de 40 de ani, antrenorul a lasat-o in iarna pe Gaz Metan Medias, unde avusese un parcurs bun, pentru FCSB. La Medias nu se mai poate intoarce.

Ioan Marginean, presedintele Mediasului, a oferit insa un indiciu interesant. Acesta sustine ca Mihai Teja ar putea merge in zona Golfului!

"Teja va merge pe drumul lui! Acum are in CV FCSB, poate merge in Arabia Saudita, undeva. Are si el familie, copii, merge la mai bine", a spus Ioan Marginean la Look Plus.

Mihai Teja a pierdut un singur meci pe banca FCSB-ului. El a mai antrenat U Cluj, Dinamo, Pandurii Targu Jiu si Gaz Metan Medias.

In ultimii ani, in Golf au mai antrenat Marius Sumudica, Mircea Rednic, Daniel Isaila, Ciprian Panait si Liviu Ciobotariu.