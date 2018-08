ULTIMA ORA: Nistor da lovitura dupa negocierile cu Becali! Salariu URIAS

Gigi Becali i-a marit salariul lui Dan Nistor!

Negocierile cu FCSB l-au ajutat pe mijlocas sa obtina o marire contractuala substantiala din partea lui Ionut Negoita. Conform Gazetei Sporturilor, Nistor va primi 15 000 de euro pe luna in urma noii intelegeri cu Dinamo. E o suma uriasa pentru 'caini', care il aveau ca prag maxim in lot chiar pe Nistor, platit pana acum cu 10 000 de euro lunar.



Negoita a fost convins de apropiati sa-i ofere o marire lui Nistor, care amenintase la mijlocul saptamanii ca nu se va mai antrena daca clubul nu-i satisface pretentiile. Desi patronul refuzase initial orice discutii legate de un bonus acordat mijlocasului de 30 de ani, insistenta sfatuitorilor sai l-a intors. Negoita a anuntat ca va avea o discutie decisiva cu Nistor in perioada urmatoare si ca-i va accepta conditiile.

Nistor mai e legat de Dinamo, conform actualului contract, pana in 2020.