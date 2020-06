ULTIMA ORA:  Edi Iordanescu poate semna cu un fost club! Antrenorul plecat de la Medias poate ajunge la o alta echipa din playoff

Edi Iordanescu a plecat in urma cu cateva zile de la Gaz Metan Medias si poate ajunge la o echipa din playoff.

Edi Iordanescu (41 de ani) poate semna cu o noua echipa la cateva zile dupa despartirea de Gaz Metan. Astra Giurgiu il vede ca pe o varianta pentru meciurile ramase de disputat din playoff, anunta Gazeta.

Conform sursei mentionate, antrenorul poate semna cu giurgiuvenii in cazul in care Bogdan Andone isi va incheia intelegerea. Iordanescu a mai antrenat Astra in perioada 2017-2018.

Astra Giurgiu este pe locul 4 in playoff, la doar un punct peste fosta echipa a lui Edi Iordanescu. Astra inca spera la titlu, chiar daca este la 6 puncte de primul loc, ocupat de CFR Cluj, si un nou antrenor ar putea reprezenta solutia perfecta.

"Pana in acest moment nu s-au gasit solutii pentru rezolvarea problemlor financiare, nu s-a putut construi un buget si o strategie pentru sezonul viitor, iar eu nu pot sa-mi asum obiective importante fara sa ma bazez pe lucruri clare", a anuntat Iordanescu in privinta contractului sau cu Gaz Metan.