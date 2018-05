ULTIMA ORA | Becali i-a gasit deja inlocuitor! A facut deja o oferta de 1,2 milioane de euro: negocierile se poarta ACUM

FCSB pregateste deja sezonul viitor.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Stelistii au inceput deja negocierile pentru aducerea unui nou fundas central. Potrivit presei din Serbia, Vojvodina Novi Sad se afla in discutii avansate cu clubul din Romania pentru transferul lui Ranko Veselinovic, un fundas central in varsta de 19 ani.

Potrivit jurnalistilor sarbi, FCSB a facut deja o oferta de 1.250.000 de euro, insa oficialii de la Novi Sad cer 2 milioane de euro. In ciuda acestei neintelegeri, presa din Serbia noteaza ca discutiile nu s-au oprit, cele doua cluburi purtand in continuare negocieri in speranta ca se va ajunge la un acord care sa multumeasca ambele parti.

Ranko Veselinovic ar putea fi adus in contextul in care Bogdan Planic este foarte probabil sa plece in vara. Planic este dorit cu insistenta de nemtii de la Eintracht Frankfurt. FCSB a anuntat, prin vocea lui Gigi Becali, ca Planic este transferabil pentru 10 milioane de euro.