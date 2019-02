Anuntul oficial despre situatia lui Toni Conceicao! Ce spun oficialii de la CFR Cluj!

CFR Cluj a emis un comunicat oficial.

CFR Cluj are un avans de 6 puncte fata de ocupanta locului 2, FCSB, insa prima etapa din 2019 a agitat serios apele la primele doua formatii din Liga 1. Gigi Becali a tunat dupa egalul de la Calarasi, cu Dunarea, si a anuntat noi transferuri.

Chiar daca s-a vorbit despre plecarea lui Toni Conceicao de la CFR Cluj, campioana a anuntat in aceasta seara ca portughezul va ramana pe banca clujenilor.

"In urma ultimelor informatii aparute in presa, clubul nostru doreste sa faca urmatoarele precizari:

Conducerea clubului CFR 1907 Cluj nu va efectua modificari in cadrul staff-ul tehnic sau a celui administrativ. Suntem multumiti de munca depusa de toti cei din familia „visinie” si vom continua in aceeasi formula. Antrenorul nostru Antonio Conceicao beneficiaza de toata increderea conducatorilor clubului CFR si nu se pune problema inlocuirii lui. Asadar, toate zvonurile aparute peste noapte si transformate in stiri de presa nu au un alt scop decat acela de a ne destabiliza. Acest lucru nu se va intampla, iar noi vom continua sa luptam pentru obiectivele stabilite", a fost anuntul oficial oferit de CFR Cluj.

