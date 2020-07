UEFA a RESPINS cererea Federatiei! Ce se va intampla cu finalizarea playoff-ului 

UEFA a respins cererea FRF-ului de prelungire a termenului la care trebuie predata lista cu numele echipelor care participa in cupele europene.

Federatia Romana de Fotbal s-a lovit de refuzul UEFA de a prelungi termenul la care trebuie incheiat playoff-ul si predarea listei cu echipele repartizate pentru fiecare competitie in parte.

Termenul de 3 august ramane in picioare, in ciuda solicitarilor venite atat din partea Romaniei, dar si a inca alte cateva tari, anunta Gazeta Sporturilor. Astfel, Federatia este obligata ca pana pe 3 august sa incheie playoff-ul si sa trimita lista echipelor participante in preliminariile Champions League si Europa League.

Dupa finala Cupei Romaniei, se stie ca cele 4 echipe participante in cupele europene sunt: Craiova, CFR Cluj, FCSB si Botosani. Singura problema este legata de campioana Romaniei, care se poate decide in ultimul meci din playoff dintre CFR si Craiova. Castiatoarea intra in preliminariile Champions League.

Refuzul UEFA vine ca o veste proasta pentru CFR Cluj, care ar avea deja peste 20 de cazuri de coronavirus in cadrul clubului. Informatia inca nu a fost confirmata oficial.