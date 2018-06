"Transferul" lui Petrescu ii costa 4 MILIOANE de euro pe chinezi! Primii doi jucatori pe care noua echipa a romanului ii aduce de la CFR Cluj

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj dupa ce a castigat titlul in Liga 1.

Dan Petrescu a mers la Guizhou Hengfeng chiar daca pana la anuntul oficial, atat antrenorul, cat si clubul ardelean au negat posibilitatea ca Petrescu sa ajunga in China. Cele doua parti puneau in discutie clauza de reziliere de 400.000 de euro pe care Petrescu o avea in contractul cu CFR, insa in cele din urma s-a ajuns la un acord.

Petrescu a plecat de la CFR Cluj fara a plati clauza de reziliere, dar in schimb va aduce in conturile clubului de 10 de ori mai multi bani. Potrivit DigiSport, chinezii vor plati 4 milioane de euro pentru transferul a doi jucatori de la CFR Cluj. Boli ii va costa pe cei de la Guizhou Hengfeng 2,7 milioane de euro, iar Deac va costa 1,3 milioane.

Dan Petrescu va primi 2,6 milioane de euro pe an de la chinezi.