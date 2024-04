Transferul lui Florinel Coman în Qatar, contestat: "Nu m-aș duce nici pentru 50 de milioane"

Mutarea a stârnit o adevărată dezbatere în spațiul public, iar Florin Manea, impresarul care l-a transferat pe Radu Drăgușin la Tottenham, a declarat că nu înțelege decizia luată de jucătorul de la FCSB.

"Pe Coman, eu nu l-aș fi sfătuit niciodată să meargă în Qatar. El știe mai bine, are oameni care îl sfătuiesc. Mie și dacă mi-ar da 50 milioane nu m-aș duce în Qatar. Poate e greșit și e bine pentru el să încaseze acel salariu mare, dar cred că avea timp, s-a grăbit un pic", a declarat Florin Manea, potrivit Playsport.

Florinel Coman, golgheterul Ligii 1, s-ar fi înțeles deja cu Al-Duhail, echipa din Qatar fiind dispusă să achite clauza de cinci milioane de euro.

Două milioane pe sezon ar urma să câștige internaționalul, ceea ce înseamnă că pentru cei patru ani de contract ar încasa aproximativ zece milioane de euro, incluzând bonusuri.

Cotat la șase milioane de euro de site-urile de specialitate, Florinel Coman a adunat 36 de meciuri în tricoul FCSB-ului în acest sezon, reușind să marcheze 18 goluri și să ofere 11 pase decisive.

Reacția lui Florinel Coman despre comentariile transferului său

După meciul cu Rapid, jucătorul de la FCSB a vorbit despre evoluția echipei în meciul de pe Arena Națională, dar și despre comentariile apărute pe seama transferului în Qatar.

"Am făcut 1-0, am primit acel gol la puțin timp. Iar din fază fixă, contra Rapidului. Dar e un plus față de ei.

Am mai declarat și în trecut, pe mine mă interesează să iau campionatul cu FCSB. Pentru statistică este rău acest egal, dar important este că am ars o etapă. Nu am simțit bucuria fanilor, nu vreau să simt nimic până nu pun mâna pe trofeu.

Nu mă interesează nici dacă mă face cineva în toate felurile (n.r. legat de plecarea în Qatar). Nu mă interesează de nimeni.

Mă interesează doar de opinia unui domn căruia nu vreau să îi dau numele! (n.r. Gică Hagi?) Da! Doar opinia sa contează, legat de asta", a spus Florinel Coman, după meci.