Andres Dumitrescu (22 de ani) a fost vândut de Sepsi OSK la Slavia Praga în septembrie, pentru un milion de euro, însă aventura fundașului stânga în Cehia nu a fost una tocmai reușită.

Andres Dumitrescu ar putea reveni la Sepsi, sub formă de împrumut

Fotbalistul născut la Slatina a fost folosit în doar două meciuri din campionat, mai mult evoluând în grupele Europa League, unde a strâns cinci jocuri. Dumitrescu a fost luat de Slavia Praga în cantonamentul din Portugalia, însă în această iarnă ar putea schimba echipa.

Publicația cehă iSport anunță că Dumitrescu se află pe lista jucătorilor de care Slavia Praga s-ar putea despărți în această iarnă. Cum fundașul stânga a jucat deja la două cluburi în acest sezon, regulamentul nu îi permite încă o echipă, astfel că singura sa opțiune ar fi să revină la Sepsi OSK, sub formă de împrumut, pentru jumătate de sezon.

"Tânărul român și-ar fi imaginat cu siguranță diferită experiența sa din Cehia. Deși era singura variantă reală pentru postul de fundaș stânga, el a devenit doar a treia opțiune din lot, după Conrad Wallem și Lukas Provod. În plus, din primăvara îi va fi și mai dificil, clubul cumpărând alți doi jucători pentru flancul stâng în această iarnă.

Dumitrescu are probleme acum, pentru că a jucat deja la două cluburi diferite în acest sezon, Sepsi și SLavia, așa că nu mai poate merge la un al treilea. Doar o revenire la clubul din România ar fi posibilă, sub formă de împrumut, însă mai are și varianta de a rămâne la Slavia și a lupta.

Pentru jucători există presiunea de a juca, mai ales că în toamnă a fost convocat în premieră la naționala României, iar acum ar avea șansa de a participa la Campionatul European", au scris cehii.

Jindrich Trpisovsky, antrenorul Slaviei Praga, a explicat recent că "Dumitrescu trebuie să se îmbunătățească pe faza defensivă", acesta fiind motivul pentru care nu a jucat mai mult în prima parte a sezonului.

Andres Dumitrescu este cel mai scump jucător vândut vreodată de Sepsi OSK - un milion de euro.

Andres Dumitrescu a fost convocat de Edi Iordănescu pentru ultima acțiune din preliminariile EURO 2024, însă fundașul stânga nu a apucat să debuteze. Jucătorul Slaviei a fost rezervă neutilizată în meciul cu Israel (2-1), iar la partida cu Elveția (1-0) nu a făcut parte din lot.