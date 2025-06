Jucătorul Ionuţ Cercel a afirmat la finalul meciului cu Spania, pierdut cu 1-3 de România în Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-19, luni seara, la Voluntari, că "tricolorii" ar fi avut şansa să câştige dacă arbitrul nu ar fi anulat un gol la scorul de 1-1.

"Suntem dezamăgiţi, consider că în a doua repriză am stat peste ei. Nu cred că am avut nicio şansă să dăm şi noi acel gol de 2-1, pentru că ni s-a anulat.

Consider că nu am avut şanse în a doua repriză şi apoi după ce au dat gol s-au urcat pe noi, cum se spune. După aceea am cedat, dar rămân cu ideea că dacă reuşeam să marcăm şi nu se anula golul puteam să şi câştigăm", a spus Cercel.

"Lăsăm în spate ce a fost astăzi, mâine analizăm şi trebuie să reparăm toate greşelile care au fost, să mergem cu forţe proaspete şi să câştigăm meciul cu Danemarca, pentru că nu avem altă opţiune.

Noi mergem doar să câştigăm şi vom da totul pentru suporteri, să încercăm să mulţumim pe toată lumea", a adăugat acesta.

România U19 - Spania U19 1-3 la Voluntari



Selecţionata României a fost învinsă de formaţia Spaniei, deţinătoarea titlului, cu scorul de 3-1 (1-0), luni seara, la Voluntari, într-un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal Under-19, găzduit de România.

În cealaltă partidă a grupei, Danemarca a surclasat Muntenegru cu 5-0, prin golurile înscrise de Villum Berthelsen (9), Mike Themsen (32, 52) şi Jonathan Agyekum (68, 74).

Spania se află pe primul loc cu 6 puncte şi a câştigat grupa, urmând să evolueze în semifinale contra echipei clasate pe locul secund în Grupa B. Danemarca ocupă locul secund, cu 3 puncte (+4), România este a treia, cu 3 puncte (-1), iar Muntenegru este ultima, fără vreun punct.

Pentru România urmează meciul decisiv cu Danemarca



Joi 19 iunie vor avea loc ultimele meciuri din Grupa A, Muntenegru - Spania (Stadionul "Ilie Oană" - Ploieşti, 20:00) şi Danemarca - România (Stadionul ''Arcul de Triumf'' - Bucureşti, 20:00). România are nevoie de victorie pentru a se califica în semifinale.

La Campionatul European de fotbal U19, găzduit de România în perioada 13-26 iunie, selecţionata tricoloră evoluează în Grupa A, alături de Muntenegru (13 iunie), Spania (16 iunie) şi Danemarca (19 iunie).

În Grupa B a competiţiei care va fi găzduită de stadioane din Bucureşti (Giuleşti şi Arcul de Triumf), Voluntari (Anghel Iordănescu) şi Ploieşti (Ilie Oană) evoluează echipele Germaniei, Norvegiei, Angliei şi Olandei.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale.

Echipa României s-a calificat direct la turneul final. România nu mai participase la un turneu final Under-19 din 2022, când a pierdut toate cele trei meciuri.

România a mai găzduit o dată turneul final al competiţiei, în 2011, când a încheiat Grupa A pe ultimul loc, cu un egal (0-0 cu Irlanda) şi două înfrângeri (1-3 cu Cehia, viitoarea finalistă, şi 0-1 cu Grecia). Titlul a fost cucerit atunci de Spania.

România trebuia iniţial să găzduiască turneul final în 2021, dar competiţia a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19. Agerpres

Golul anulat României în meciul cu Spania de la EURO U19 2025