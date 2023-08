Toni Petrea, întrebat despre plecarea de la U Cluj: "Am rămas uimit de ceea ce am auzit!"

Dinamo a deschis scorul după un sfert de oră, prin Dennis Politic, iar U Cluj a egalat în minutul 51, grație unei reușite a lui Daniel Popa.

Toni Petrea: "Am rămas uimit de zvonurile apărute"

După meci, Toni Petrea a vorbit despre problemele din apărare ale echipei sale, s-a arătat nemulțumit de rezultat și a ținut să pună punct zvonurilor potrivit cărora conducerea lui U Cluj i-ar fi transmis un ultimatum.

"Două puncte am pierdut, le-am scăpat printre degete. Am avut o ocazie imensă, dar n-am fructificat-o și la două minute am primit gol, dar am avut puterea să revenim, iar repriza a doua ne-a aparținut în totalitate. Am suferit la finalizare și n-am putut să mai înscriem. Trebuie să luăm lucrurile bune, că am crezut, am pus presiune pe adversar.

Când ne apărăm, nu ne apărăm doar în patru, ci toți. În momentul în care unul, doi sau trei nu fac ceea ce trebuie, automat ne dereglăm și apar situații de genul ăsta, superioritatea adversarilor și toate lucrurile se sparg în capul fundașilor, dar nu e vorba doar de ei. Dacă nu toată lumea face ce trebuie, ajungem în situații neplăcute.

Jucătorii sunt acum la U Cluj și aici se dorește altceva. Se dorește să se facă performanță. Locurile 7-9 este obiectivul stabilit de conducere, ținând cont că în sezonul trecut s-a salvat in extremis de la retrogradare. E un obiectiv normal și îndrăzneț acum. Trebuie să înțelegem că trebuie să formăm un grup. Nu mai joacă numele sau pe unde au mai fost și ce trofee au câștigat. Aici trebuie să avem un grup care să câștige jocurile.

Oțelul? Așa putea să spun și de Dinamo, că n-avea niciun punct. Meciul ți-l faci tu ușor prin ce arăți în teren. Uneori nu ai șansă, dar important e ca atunci când se termină jocul toată lumea să fie conștientă că a încercat să facă maxim. Atitudinea e importantă și asta vor să vadă și suporterii.

Am rămas uimit de ce am auzit și așa a rămas și conducerea. Uimiți și consternnați de ceea ce s-a zvonit sau s-a pus. Nu mi s-a dat un ultimatum. Se dorește doar ca echipa să joace, să acumuleze cât mai multe puncte pentru îndeplinirea obiectivului", a spus Toni Petrea.

După punctul obținut cu Dinamo, Universitatea Cluj a ajuns la cota 5 în clasament și ocupă locul 9.

Pentru echipa lui Toni Petrea urmează deplasarea de la Galați, cu Oțelul, meciul fiind programat sâmbătă, de la ora 18:30.