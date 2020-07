Toate directiile duc spre Pintilii! "E foarte destept si inteligent!" Motivul din spatele deciziei lui Gigi Becali! Ce il recomanda ca antrenor

FCSB incepe reconstructia staff-ului tehnic, iar unul din pionii principali va fi Mihai Pintilii (35 de ani).

Fostul mijlocas al ros-albastrilor va fi antrenorul 'principal' al echipei, iar decizia este laudata inclusiv de Thomas Neubert.

Readus in functia de preparator fizic la FCSB, Neubert spune ca Pintilii are calitatile necesare pentru a se impune in noua sa postura de la echipa:

"Il stiu pe Pinti foarte bine. A fost un jucator grozav, un lider pe teren. Era foarte destept si inteligent. Am vazut ca o sa lucram toti trei impreuna (n. r. Toni Petrea, Pintilii si Neubert). O sa mai fie Horea, Kurti, antrenorul de portari si sa vedem cine o sa mai fie. Pentru mine este important ca toata lumea sa stie ca trebuie sa lucram impreuna pentru acelasi scop", a spus Thomas Neubert pentru Antena Sport.

Gigi Becali si-a expirmat dorinta de a-l pune pe Pintilii 'principal' la echipa, insa fostul mijlocas al FCSB-ului nu are inca licenta Pro de antrenor. In aceste conditii, Toni Petrea va fi principalul din acte al ros-albastrilor.

"Am zis ca Pintilii sa fie antrenor principal, dar daca nu se poate, o sa intre Petrea. Asa o sa fie", a spus Gigi Becali la PRO X.

Thomas Neubert: "Merg la FCSB sa castig titlul!"

FCSB a cunoscut cele mai mari performante din ultimii ani cu Neubert in postura de preparator fizic, iar acesta revine la echipa ros-albastra cu noi obiective indraznete:

"Nu ma duc la FCSB sa ies pe locul 2 sau 3. Ma duc la FCSB ca sa castig titlul. Nu ma duc la FCSB ca sa vad daca ma calific in Europa. Merg la FCSB ca sa joc in Europa in sezonul viitor.

Asta vreau sa fac si o sa lucrez cat de mult pot. Nu voi fi singur, voi avea o echipa in jurul meu si vom incerca sa duce FCSB acolo unde ii este locul - pe primul loc", a mai spus Neubert.