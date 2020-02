"Ti-am zis sa nu-mi mai pui intrebari d-astea!" Ce spune Alibec despre DEMITEREA lui Andone si ce s-a intamplat la pauza in vestiarul Astrei: "Erau tot felul de prostii in capul meu!"

Astra s-a calificat in play-off dupa un thriller in ultima zi a sezonului regulat.

Fosta campioana de la Giurgiu a revenit de la 0-2 si a egalat-o pe Sepsi, care a facut o prima repriza excelenta. Alibec spune ca s-a speriat ca Astra poate rata play-off-ul si ii transmite patronului Niculae sa-l pastreze pe Bogdan Andone antrenor. Niculae se gandeste sa renunte la Andone, nemultumit de rezultatele din 2020.

"A fost miza foarte mare, n-am fost concentrati 100% la inceput. Nu se stie niciodata, joci la egal si iei gol in minutul 90, se termina tot. Am luat un punct, suntem in play-off, asta e important. M-am uitat la pauza la celelalte rezultate, am avut o speranta cand am vazut ca e 0-0 la Viitorul. Ne-am dat seama ca nu avem nimic de pierdut, am iesit si am dat totul. O sa avem doua-trei zile libere, o sa ne relaxam, apoi ne gandim la obiective. La 0-2, erau numai prostii in capul meu. N-am jucat niciodata in play-out si nici nu-mi doresc. Am vorbit la pauza cu baietii sa dam totul, asta le-am si zis. Imi pare rau pentru domnul Hagi, dar asta e viata. Are alte metode de a juca fotbal, mizeaza pe tineri, probabil s-a vazut asta. Nu-mi mai puneti intrebari despre conducere, nu raspund. Cu Andone am castigat 10 meciuri, vrem sa ramana. Budescu a zis ca de saptamana asta revine la antrenamente, il asteptam inapoi", a spus Alibec.