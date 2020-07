"Testele anti-Covid pot fi fentate!" Un medic ARUNCA in aer finalul de sezon! Ipoteza SOCANTA in cazul CFR - coronavirus!

Toti oamenii CFR-ului au fost testati negativ Covid-19 la doar cateva zile dupa ce rezultatele testelor erau pozitive.

Un medic de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a vorbit despre aceasta situatie. Potrivit doctorului Virgil Musta, poate fi vorba despre o eroare, medicul punctand si ca testele pot fi pacalite.

"Exista riscul ca testele sa fie pozitive la prima testare, iar la a doua testare, daca pacientii stiu sa fenteze mecanismul, chiar sa il fenteze. Nu am datele necesare sa explic, dar pot fi fentate. Nu pot sa spun public ca lumea poate va incerca sa pacaleasca sistemul, daca au nevoie de un test negativ, mai ales daca vrea sa plece in alta tara si are nevoie de un test negativ. Boala apare in cateva zile, dar exista posibilitatea ca intr-o perioada scurta de timp sa nu apara in faringe virusul.

Diagnosticul pentru depistarea virusului se face printr-o anumita metoda, in care se determina din diferite produse patologice, din faringe, plamani si altele. Depinde de situatia fiecaruia, dar pentru un diagnostic simplu se face testul din faringe, din gat. Toate laboratoarele care fac testul trebuie sa aiba echipamente care sa nu dea erori. Totusi, testele pot da o eroare de 70%, dar asta nu inseamna ca din 10 persoane care fac testul sa fie pozitive toate 10. Poate nu au fost echilibrate echipamentele", a declarat medicul, potrivit Fotbal Look.

Vestea ca toti jucatorii si oamenii din staff de la CFR Cluj s-au vindecat a venit inainte de cele 3 meciuri pe care clujenii le mai au de disputat in playoff-ul Ligii 1. Antrenorul principal Dan Petrescu si cei 16 jucatori infectati cu noul coronavirus au avut acum rezultate negative la testele anti-Covid.