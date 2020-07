Scenariu HALUCINANT! "Bomba in cazul CFR-coronavirus! Minciuna dovedita!" Dezvaluiri din interior: "Clubul a fost pus la pamant!"

Mai multi dintre jucatorii testati pozitiv din lotul CFR-ului sunt acum negativi, la fel ca angajatii FRF de la Mogosoaia care fusesera si ei confirmati cu COVID.

Politicianul Cozmin Gusa, fan al CFR-ului si apropiat al clubului, acuza o conspiratie nationala in cazul testelor pozitive de la Bucuresti. Gusa cere compensarea prejudiciilor suferite de club si pretinde ca CFR-ul a fost 'umilit public' in urma scandalului legat de infectarea cu coronavirus.



Mesajul integral postat de Cozmin Gusa pe pagina sa de Facebook:



BOMBA in cazul “CFR Cluj- Coronavirus”! MANIPULARE SI MINCIUNA DOVEDITE.

In calitate de fan al clujenilor si de om care sunt la curent cu desfasurarea campionatului de fotbal intern, am urmarit cu atentie si preocupare evolutia cazului de “coronavirus in masa”, cu care a fost diagnosticat CFR Cluj.

Stiam ca cei din administratia clubului au fost precauti, jucatorii clujeni mai seriosi ca altii, si-n plus Dan Petrescu, un om care “sufla si/n iaurt”. Si-atunci, de unde avalansa de peste 20 de cazuri cu care-au fost diagnosticati la Bucuresti clujenii, de catre privatii de la “REGINA MARIA”??

Mai mult, vorbind cu cei de la club zilele trecute, aflasem CA NICIUNUL DINTRE CEI DEPISTATI POZITIV N-AU NICIUN FEL DE SIMPTOME SI SE SIMT BINE!!

Azi a venit explicatia public, dupa ce clujenii au efectuat 2 teste consecutive, la unitati spitalicesti PRESTIGIOASE , DE STAT: testele au iesit negative ,TOTI “BOLNAVII” ERAU DE FAPT SANATOSI , ASA CUM SE SI SIMTEAU DEALTFEL!!!

Intrebarea principala este prin ce mecanisme s-a decis si implementat “PUNEREA LA PAMANT” A CLUJENILOR, deveniti astfel BAU-BAUL CORONAVIRUSULUI??! Este limpede oricum ca cei care MANIPULEAZA SI MINT aveau nevoie de Marceli Paveli si Andree Esca si-n sport, si ce “prada” mai buna sa gaseasca decat chiar echipa campioana a Romaniei?!

Patania echipei CFR CLUJ depaseste mult ca magnitudine “EXPERIMENTUL GORNET” de care scriam azi dimineata, si ne-arata o data in plus cat de coordonata si extinsa este OPERATIUNEA “CORONAVIRUS-EXTREMA URGENTA”, coordonata de catre echipa “groazei”, KlauSILA-LuCOVID!

Cat despre dezavantajarea sportiva si umilirea publica a clujenilor , ce sa mai vorbim ... Interesant si legitim ar fi totusi actionarea in justitie a celor de la “REGINA MARIA”, pentru ca nu sunt sperante ca institutiile statului se vor autosesiza pentru dovedirea ILEGALITATII SI COMPENSAREA PREJUDICIULUI MAJOR CREAT.