Antrenorul a vorbit din nou despre FCSB, echipă pe care a pregătit-o la începutul acestui sezon, și spune că nu se va mai întoarce la gruparea patronată de Gigi Becali.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV, tehnicianul a vorbit despre ”mandatul” de la FCSB și spune că se concentrează pe ce are de făcut la CS Mioveni, ultima clasată din Superligă.

”Te-ai învățat minte”? Nicolae Dică a vorbit din nou despre FCSB

„Regrete nu am avut că m-am întors. Am fost dezamăgit că am plecat mai repede decât îmi propusesem, obținusem performanța de a intra în Conference League după cinci ani de zile în care tot eu dusesem echipa în Europa League. Cum am plecat de acolo, asta m-a dezamăgit. Nu mai contează, a trecut.

(n.r. - Te-ai învățat minte?). Da, da, cu siguranță! Gândul meu este acum la Mioveni, îmi doresc să antrenez în continuare în prima ligă și o fac cu mare plăcere. Nu mai există pentru mine a treia ocazie să mă întorc. Am mai spus asta de când am plecat a doua oară, a treia oară nu mai...”, a spus Nicolae Dică, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

VIDEO - Nicolae Dică nu vrea să mai antreneze FCSB

Neînvinsă de cinci etape, CS Mioveni este, în continuare, ultima în Superligă, cu 17 puncte, la șase puncte distanță de următoarea clasată, UTA Arad (echivalentul a trei puncte în play-out).

În următoarea etapă din campionat, echipa lui Nicolae Dică va avea un examen dificil, pe teren propriu, cu Rapid.

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.