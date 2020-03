Tanase, decisiv in negocierea salariilor la FCSB: "Hai, bre, nea Gigi, lasa si mata pana in septembrie"

Gigi Becali a dezvaluit discutia pe care a avut-o cu Florin Tanase.

Patronul FCSB spune ca avea in plan sa trimita toti jucatorii in somaj tehnic, insa capitanul echipei, Florin Tanase, l-a convins sa ia o masura mai putin dura. Becali a decis ca salariile fotbalistilor sa fie reduse cu 50% pana in luna septembrie, iar daca echipa se va califica in grupele europene, jucatorii isi vor recupera sub forma de bonus sumele pierdute acum.

"Puteam sa-i bag in somaj tehnic, dar am zis ca nu e corect. Eu pusesem reducerea salariilor pana in decembrie. Tanase m-a facut sa ma razgandesc, are un stil frumos de a vorbi.

Asa de frumos vorbește, incat eu nu pot sa-l refuz. A zis: <<Hai, bre, nea Gigi, lasa si mata pana in septembrie>> Si am lasat, n-am putut sa-l refuz.

Au acceptat toti reducerea. Mai putin aia carora nu le-am propus: Balgradean, Popa, Momcilovici, "Bizonu" (n.r. Gnohere) și Stan, gata, la revedere", a spus Becali, la DigiSport.