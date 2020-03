"Nu va fi nicio problema!" Gigi Becali a gasit solutia magica! Cum vrea sa ii faca pe jucatorii sai sa se intoarca la antrenamente in plina pandemie! Metoda propusa de patronul FCSB

Gigi Becali a anuntat cand se vor relua antrenamentele la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca se pregateste de reluarea campionatului si a anuntat prin ce metoda jucatorii vor reveni la antrenamente, chiar daca in acest moment ne aflam in plina pandemie. Gigi Becali a spus ca le va face testul de coronavirus jucatorilor sai dupa care vor intra in izolare la baza de antrenament de la Berceni.

"Clinica mea face deja teste pentru coronavirus, am cumparat vreo 2000 de teste. In functie de ce va hotari UEFA, am inteles ca vor sa se joace toate meciurile, vedem perioada optima cand incepem. Am vorbit cu jucatorii, le facem testele de coronavirus si intra in carantina la baza sportiva de la Berceni. Ca si cum ar sta acasa. Acolo fiecare are camera lui, intra cu bucatarul, cu toata lumea in carantina. Nu va fi nicio problema.

La noi e un fleac coronavirusul! Noi avem Sfanta Liturghie si vom trece mai repede peste decat alte tari. La noi mai dureaza doua, trei saptamani situatia. Am putea incepe si in luna mai. Depinde de ce vor spune Italia si Spania, ele vor hotari. A vorbit Argaseala la Asociatia Cluburilor Europene si asta i-au zis. E adevarat ca vor fi pronleme cu jucatorii straini care nu vor reducerea salariilor, dar UEFA va spune in felul urmator: sa se diminueze contractul pana la data de.. sau se va negocia cu jucatorul daca vrea sa ramana sau sa plece", a declarat Gigi Becali, la Digi.