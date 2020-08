Tanase, ATAC la fostii antrenori dupa startul de SENZATIE in noul sezon: "Mai mereu am avut evolutii bune, dar am fost schimbat de pe un post pe altul!"

FCSB s-a impus cu Viitorul pe teren propriu, 3-0, iar Florin Tanase a inscris din nou.

Capitanul ros-albastrilor a inscris in toate meciurile de la debutul in noul sezon, inclusiv in primul tur al preliminariilor Europa League cu Shirak.

La finalul meciului cu Viitorul, in care a deschis scorul, Tanase a vorbit despre prestatia echipei, obiectivele pe care le are si a profitat de ocazie sa isi atace fostii antrenori pentru sezonul trecut.

"Mi-am propus sa castig un nou trofeu, sa am prestatii foarte bune, sa marchez, sa pasez.

Stiam ca am jucat constant, primul meci a fost in Stefan cel Mare.

Ma asteptam sa prind un transfer in afara mai repede, inainte sa vin aici am avut niste oferte dar am ales FCSB si nu imi pare rau.

Am avut mereu momente bune, dar in acest inceput de sezon am si reusit sa marchez, probabil de aceea am iesit mai mult in evidenta. Consider ca am avut mai mereu evolutii bune, dar am fost si schimbat de pe un post pe altul si probabil de aia.

Oricine e dezamagit sa nu ajunga la nationala, dar sunt alegerile selectionerului, poate pe viitor o sa fiu pe lista.

Probabil suntem mai uniti", a spus Florin Tanase la finalul meciului.