S-a decis! Încep negocierile cu Kevin de Bruyne

S-a zvonit că arabii vor încerca să-l aducă pe mijlocașul belgian la echipă în perioada de mercato din vară, doar că Manchester City nu ar vrea să renunțe așa de ușor la unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei.

Din 2015 la Manchester City, Kevin de Bruyne se pregătește să negocieze pentru prelungirea contractului cu actuala sa echipă, potrivit jurnalistului Graeme Bailey.

Rămâne, însă, de văzut dacă De Bruyne are intenția de a pleca de la Manchester City și de a accepta o provocare în alt campionat pe final de carieră.

Oricum, belgianul este în continuare cel mai bine plătit jucător din Premier League, cu un salariu anual de 20,8 milioane de lire sterline.

