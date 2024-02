Formația dirijată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii a înregistrat până în clipa de față, după 23 de etape disputate, 15 victorii, trei rezultate de egalitate și trei înfrângeri.

Surpriză! MM Stoica a dezvăluit cine e fotbalistul de la FCSB ”cu cele mai bune meciuri jucate”

Mihai Stoica, managerul general FCSB, a subliniat faptul că Valentin Crețu e un câștig enorm pentru gruparea roș-albastră, având în vedere evoluțiile bune pe care le-a făcut în timpul meciurilor.

De asemenea, oficialul FCSB-ului a evidențiat că, în ciuda faptului că în primă speță s-a opus să-i fie reînnoită înțelegerea lui Crețu, a insistat ca fundașul lateral să îmbrace în continuare echipamentul roș-albaștrilor.

”Cumva eu m-am opus în vară să-i facem din nou contract. Am spus că nu cred, că e Pantea, că vreau... După care, chiar şi cu episodul ăsta (n.r. - eliminarea cu Craiova) am insistat să rămână Creţu, pentru că eu consider că la ora actuală Creţu a făcut cele mai bune meciuri de când e la noi.

Da, joacă la fel, foarte bine joacă. Înainte mai făcea şi prostii. Lui Creţu trebuie să-i facem contract... Eu şi în vară mi-aş dori să-i facem. Lui trebuie să-i facem pe câte o lună (n.r. - râde), dar nu ai cum să-i faci. Creţu, cu fotbalul, da, e corect, se antrenează foarte bine”, a spus Mihai Stoica, potrivit OrangeSport.

Cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate, buzoianul Vali Crețu se află la FCSB din august 2019. Fundașului lateral i se termină contractul la finele actualei stagiuni.

În ultima etapă, FCSB a învins-o categoric pe Universitatea Craiova cu 3-0, pe ”Ion Oblemenco”, în deplasare, grație reușitelor lui Darius Olaru, Florinel Coman și David Miculescu.

FCSB, în perioada de mercato

Veniri - Nana Antwi (FC Urartu / 50.000 de euro), Baba Alhassan (FC Hermannstadt / 700.000 de euro), Luis Phelipe (Poli Iași / 200.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Mario Geană (Unirea Dej), Ovidiu Perianu (FCU Cluj)

Plecări - Damjan Djokovic (Rapid / contract reziliat), Cristian Ganea (FCV Farul / contract reziliat), Mario Geană (SCM Zalău / împrumutat), Ovidiu Perianu (FC Buzău / împrumutat), George Gogescu (Chiajna / împrumutat)

Jucători puși pe lista de transferuri - Dorin Rotariu, Andrea Compagno, Eduard Rădăslăvescu