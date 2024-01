"Nu se poate controla". Mihai Stoica, răspuns direct despre Darius Olaru și meciul cu Farul Constanța 

La partida cu Farul, FCSB nu se va putea baza pe Darius Olaru. Căpitanul și golgheterul vicecampioanei a văzut al patrulea cartonaș galben al sezonului și va fi suspendat pentru duelul de pe Arena Națională.

Așteptările lui Mihai Stoica de la meciul cu Farul Constanța

Darius Olaru era în pericol de suspendare încă din octombrie, când a văzut al treilea galben al sezonului la un meci cu Petrolul (2-2). Primele două avertismente au fost încasate la partidele cu Poli Iași (2-1) și FC Botoșani (1-0).

Pentru FCSB va fi primul meci din acest sezon în care nu se va putea baza pe Darius Olaru. Mijlocașul a evoluat în toate cele 30 de partide ale stagiunii, atât în Liga 1, cât și în Cupa României și preliminariile Conference League.

"A luat galben pentru că nu se poate controla în anumite situații. Meci greu pentru Farul, așa am spus și cu Craiova. E meci greu pentru cei care joacă cu noi. OK, se va întâmpla, nu putem să câștigăm toate meciurile, să batem 2-0, 3-0 pe toată lumea, dar deocamdată jucăm ceea ce nu a jucat altcineva anul ăsta și jucăm ceea ce nu am jucat anii trecuți pentru că se pare că avem antrenori, în primul rând", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

Cum arată clasamentul după Universitatea Craiova - FCSB 0-3

După victoria categorică de pe ”Ion Oblemenco”, FCSB a ajuns la 50 de puncte și este la 11 puncte distață de locul doi, ocupat de CFR Cluj, la egalitate cu Rapid.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova a rămas pe locul cinci, cu doar 34 de puncte, și este la 16 puncte distanță de lider. În acest moment, oltenii par să fie ieșiți din calculele pentru titlu.

În următoarea rundă, FCSB va avea parte de un alt test dificil, în compania campioanei en-titre Farul Constanța, care ocupă locul patru, cu 36 de puncte.

Universitatea Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi OSK, echipa de pe locul șase.

